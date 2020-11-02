شكرا لقرائتكم خبر عن 3قطاعات تهبط ببورصة قطر بالمستهل.. وانخفاض أرباح الشركات القطرية 17% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسراً 12.93 نقطة ليصل إلى مستوى 9627.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.5 مليون سهم بقيمة 155.1 مليون ريال عبر تنفيذ 4051 صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 6 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعات والنقل بنسبة 0.28%، 0.03%، على التوالي.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 2.68% خاسراً 267.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9691.02 نقطة، للأسبوع الثالث على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 565.075 مليار ريال، متأثرة بانخفاض 5 قطاعات، وبلغ حجم التداول 1.27 مليار سهم بقيمة 2.13 مليار ريال عبر تنفيذ 47.69 ألف صفقة.

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وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.83%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 6.94%، يليه قطاع البضائع والخدمات والاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بنسبة 1.43%، 0.10%، على التوالي، وتراجع 38 سهماً، فيما ارتفعت 9 أسهم.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.