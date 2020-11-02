الاقتصاد

الليرة التركية تسجل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

سجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم. وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم في خانة العشرات.

 

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