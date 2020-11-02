شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلتقط أنفاسه- تحليل - 2-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة بتشكيل مستوى 121.60 لدعم إضافي ليجبره ذلك على إيقاف النزف السلبي بشكل مؤقت وتقديم بعض التداولات الجانبية المختلطة باستقراره قرب 121.90, نشير إلى أن ثبات التداولات دون الحاجز المستقر عند 122.45 فإن ذلك سيزيد من فرص استئنافه قريبا للهجوم السلبي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 121.10 و 120.15 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 121.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط