شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالتذبذب السلبي-تحليل - 2-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج مؤخرا لتشكيل ارتداد تصحيحي صاعد متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك ليندفع بذلك نحو 135.70, لكن التذبذب المتكرر ضمن محاور القناة الهابطة وبثبات المقاومة المحورية الممتدة نحو 136.45 فإن ذلك يؤكد استسلام التداولات بشكل عام لسيطرة الميل الهابط لنبقى بانتظار تسجيل السعر قريبا لأهداف جديدة قد تبدأ من 133.40 و 132.00 على التوالي.

إضافة إلى ما سبق, نشير إلى أن استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة المحورية يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو الأهداف المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.70 و 133.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط