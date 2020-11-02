شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول الصمود فوق الدعم– تحليل - 2-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاوم سعر البلاتين الضغوط السلبية المتكررة محاولا بذلك الثبات فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والذي يشكل بدوره دعم إضافي عند 837.30 ليزيد ذلك من فرص تجديد التداولات الإيجابية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

قد تمتد التداولات حاليا نحو 880.00 ليختبر بذلك المتوسط المتحرك 55, لكن استمرار تعرضه للضغوط السلبية وفي حال تسلله دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيجبره على تكبد المزيد من الخسائر والتي قد تبدأ من 814.00 و 780.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 837.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم