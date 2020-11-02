شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على المسار السلبي– تحليل -2-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متأثرا بسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تمركزه مؤخرا دون مستوى 3.0600 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم السلبي والذي يستهدف بدوره مستوى 2.9800 وصولا نحو 2.9000 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55. كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يدعم توقعنا الهابط بتقديمه للعزم السلبي الإضافي وليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإضافية المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0850 و 2.9800 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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