الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 02-11-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الارتفاع ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9190، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى الأطول، مع التذكير بأن الهدف الإيجابي التالي يمتد إلى 0.9305.

 

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.9090 والثبات دونه.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9110 والمقاومة 0.9240

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 02-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا