شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الارتفاع ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9190، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى الأطول، مع التذكير بأن الهدف الإيجابي التالي يمتد إلى 0.9305.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.9090 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9110 والمقاومة 0.9240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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