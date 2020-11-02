شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الثاني – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الانخفاض ليزجف تدريجياً نحو هدفنا الثاني المنتظر عند 0.6964، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

القناة الهابطة التي تظهر بالصورة تدعم فرص تخطي الهدف المذكور وتحقيق مزيد من الأهداف السلبية على المدى الأطول، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7140 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط