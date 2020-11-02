شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا المنتظر عند 36.36 بعد الانخفاض الحاد الذي شهده مع افتتاح اليوم، ويجري محاولات لكسره ليدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن المحطة السلبية التالية تمتد إلى 33.23.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن تماسك مستوى 36.36 أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي والتوجه نحو مستويات 38.77 ثم 40.23 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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