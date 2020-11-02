شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتكبّد مزيد من الخسائر – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بانخفاض قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 34.30، ونلاحظ أن السعر هاجم هذا المستوى واقترب من حاجز 33.00، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض، مع الإشارة إلى أن الهدف السلبي التالي يصل إلى 32.30.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 34.95 والأهم دون 36.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.30 والمقاومة 35.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط