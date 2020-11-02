شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بإيجابية – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً أولياً لمستوى 23.60 مع افتتاح تداولات اليوم ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر التعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل مقاومة جيدة أمام السعر ليوقف المحاولات الإيجابية.

وبالتالي، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 24.00 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستوى 25.06 كهدف إيجابي أول، بينما كسر 23.60 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 22.13.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي