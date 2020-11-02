شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعيد الاختبار – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1882.40، ويحتاج للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار مستوى 1901.80 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات سلبية الآن، وبالتالي، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف التداولات السلبية اليوم، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ باختبار 1860.90، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1794.85 كهدف سلبي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1895.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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