شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بدخول أسهم سليمان الحبيب والمواساة مؤشر مورجان ستانلي كأول انضمام للقطاع الصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع نعمان خالد مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال دخول سهمي سليمان الحبيب والمواساة في مؤشر مررغان ستانلي للأسواق الناشئة وهو حدث كبير، إذ أنه يعد أول انضمام أسهم بالقطاع الصحي للمؤشر.

وأضاف أن سهم سليمان الحبيب، من المتوقع أن يجذب تدفقات قدرها 150 مليون دولار، بحسب مقابلة مع قناة "العربية".

Advertisements

وانضمت 30 شركة من سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي (MSCI) كمرحلة أولى تمثل 50% من السوق، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019.

وعلى الصعيد ذاته، وفي وقت سابق قال باسل خاتون، مدير المحافظ المالية للأسواق النامية في فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إدراج السوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سوف يرسخ مكانة المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية، متوقعا أن تستقطب المملكة استثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار نتيجة للمرحلة الأولى (من أصل مرحلتين) للانضمام للمؤشر.

وتُعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى مثل فوتسي وستاندرد أند بورز.