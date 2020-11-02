شكرا لقرائتكم خبر عن مكيال المالية: عاملان رئيسان وراء التراجعات التي يشهدها السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي والمؤسس لتقنيات مكيال المالية إن سبب تراجع السوق السعودي يعود إلى أمرين الأول هو الحركة التصحيحية على الأسهم القيادية، والثاني خروج المضاربين من السوق الذين تسببوا في ارتفاع الأسهم الصغيرة.

وأضاف في لقائه مع قناة العربية، أن تراجع السوق مع تراجع قيم التداولات ليس له علاقة بما يحدث في الأسواق العالمية من إغلاقات.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسهم الصغيرة كانت لأهداف معينة من المضاربين، والآن خرج المضاربون من السوق وهو ما أدى إلى تراجع قيم التداول.

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ولفت إلى إن الصورة العامة لأداء نتائج البنوك ستكون أكثر وضوحا في الربع الرابع، وقال إن هناك اختلافا في حساب المخصصات من بنك لآخر، ومن ربع لآخر حسب المخاطر المحتملة، مؤكدا أن الربع الأخير من هذا العام سيكون هو الفاصل في الأمر.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.65% بما يعادل -215.33 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8,076.79، ليستهدف أولى مستويات الدعم القريبة عند 7,808.54.