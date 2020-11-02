شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية ترفع الحظر عن حضور الجمعيات العمومية للشركات المدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريًا.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن القرار يسري على الجمعيات التي يتم تقديم طلب عقدها للهيئة ابتداءً من تاريخ الأول من نوفمبر الجاري، مع إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في عقد الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكّن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها حتى إشعار آخر.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات المدرجة التي قد ترغب بعقد جمعياتها حضوريًا بالتزامن مع عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة بأن يرأس اجتماعات الجمعيات رئيس الجمعية حضوريًا في مقر الاجتماع.

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وأكدت الهيئة على الشركات المدرجة التي قد ترغب بعقد جمعيتها حضوريًا بالالتزام بقرارات الجهات ذات العلاقة، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتأتي هذه الإجراءات حرصًا من الهيئة على سلامة المتعاملين في السوق المالية.

وكانت الهيئة قد علقت انعقاد جمعيات الشركات المدرجة حضوريًا اعتبارًا من 16 مارس 2020م، وذلك ضمن عدة احترازات اتخذتها تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا.

وتم الاكتفاء منذ ذلك الحين بعقد الجمعيات خلال تلك الفترة عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها من خلال منظومة (تداولاتي) المقدمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وحثت هيئة السوق المالية السعودية في ذلك التوقيت المصدرين للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية على الإفصاح المستمر عن الآثار المالية المترتبة على أعمالهم ونتائجهم المالية دون تأخير، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.