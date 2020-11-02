شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" الكويتية تتخارج من السوق اللبنانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، أن شركة تاتش اللبنانية قررت عدم تمديد عقد إدارتها من قبل شركة زين.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، إن الجمعية العامة لشركة تاتش اتخذت القرار خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي.

وأضافت أنها بناء على القرار تكون قد خرجت كليا من عملية إدارة شركة تاتش وسلمت الشركة لإدارة ومجلس إدارة جديدين معينين من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية.

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وأوضحت الشركة أنها ترغب بالتواجد في سوق الاتصالات اللبنانية وأن تتقدم مجددا في حال تم طرح مناقصة جديدة لإدارة شركتي الاتصالات المتنقلة العاملة في البلاد.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 13.9% إلى 83.7 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 97.3 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العان 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 10% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 إلى 217 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 196.5 مليون دينار في نهاية عام 2018.