شكرا لقرائتكم خبر عن " تطوير البحر الأحمر" تعتزم توقيع قرض بـ3.7 مليار دولار مع خمسة بنوك سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة تطوير البحر الأحمر السعودية إنهاء إغلاق مالي بقيمة 14 مليار ريال أو ما يعادل 3.7 مليار دولار، من خمسة بنوك محلية بحلول نهاية العام الجاري في الوقت الذي تكثف فيه أعمال البناء بمشروع سياحي بحجم بلجيكا.

ويسعى المطور العام للمشروع منذ العام الماضي الحصول على تمويل للمشروع الممتد عبر عشرات الجزر قبالة الساحل الغربي للمملكة، بحسب موقع قناة العربية.

وحصلت الشركة حتى الآن على عقود بقيمة 7 مليارات ريال، وتخطط للفوز بعقود جديدة بقيمة 15 مليار ريال بحلول نهاية العام. وبمجرد توقيع اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لمرافق المشروع خلال أيام، سيتم الإلتزام بضخ رأس مال المرحلة الأولى من المشروع.

ويعد مشروع شركة البحر الأحمر للتنمية، الذي يملكه صندوق الاستثمار العامة في المملكة، أكبر مشروع ترفيهي، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف ميل مربع (25900 كيلومتر مربع).

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وتهدف الشركة إلى افتتاح أول أربعة فنادق في نهاية عام 2022 و12 فندقاً آخر في العام التالي. ومن شأن ذلك أن يكمل المرحلة الأولى من المشروع الذي سيتم الانتهاء منه بالكامل في عام 2030، وسيستهدف مليون زائر سنوياً، مقسماً بالتساوي بين المحليين والدوليين.

وكان تحالف مكون من شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، وشركة المباني العامة للمقاولات السعوديتين فاز في يوليو الماضي بعقد لتطوير البنية التحتية لمطار دولي في مشروع البحر الأحمر السياحي والذي تقوم بالإشراف على تنفيذه شركة البحر الأحمر للتطوير.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، قد أعلنت في يوليو 2019، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر. وفاز في العقد شركتان، إحداهما مقرها في المملكة العربية السعودية والأخرى مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.