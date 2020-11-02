شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في ستة أسابيع أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأذنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 104.69 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.55، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.77، بينما حقق الأدنى له عند 104.54، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 104.66.

هذا وتابعنا من قبل ماركيت الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.7 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 48.0 ومقابل 47.7 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

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على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.3 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 53.2 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 55.6 مقابل 55.4 في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.5 مقابل 62.8 في أيلول/سبتمبر، وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق إلى فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية غداً الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 45.94 مليون ولقي 1,192,644 شخص مصرعهم في 219 دولة.