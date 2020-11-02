شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين وسط توجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة قبيل ساعات من فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية غداً الثلاثاء والتي تتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 3-4 تشرين الثاني/نوفمبر.

هذا وتابعنا السبت الماضي كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.4 متوافقة مع التوقعات مقابل 51.5 قي القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.2 متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 55.9 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً عند ما قيمته 56.3 مقابل انكماش عند ما قيمته 46.7 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماش القطاع.

وجاء ذلك قبل نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 15.4% مقابل تراجع 2.3% في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.5%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 8.8% مقابل 0.6% وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر قروض المنازل والتي عكست تباطؤ النمو إلى 6.0% مقابل 13.6% في آب/أغسطس.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت انكماش عند 0.1% مقابل نحو 0.1% في أيلول/سبتمبر، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3%، وصدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.4% مقابل 8.3% في أيلول/سبتمبر.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 0.2% في آب/أغسطس، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.7 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 48.0 ومقابل 47.7 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 45.94 مليون ولقي 1,192,644 شخص مصرعهم في 219 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.66% ليربح 26.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,605.55، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.35% ليربح هو الأخر 311.26 نقطة ويصل إلى المستوى 23,288.39.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.36% ليربح 17.13 نقطة ويصل إلى المستوى 4,712.46، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليخسر 1.62 نقطة ويصل إلى المستوى 3,222.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.88% ليربح 211.46 نقطة ويصل إلى المستوى 24,318.88، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.96% ليربح هو الأخر 21.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,288.81.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.21% ليخسر 24.95 نقطة ويصل إلى المستوى 12,059.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاع بنسبة 0.28% ليربح 16.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,943.90.