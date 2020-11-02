شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين دولار صادرات مصر من مستحضرات العطور والتجميل خلال أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل ارتفاعا طفيفا مؤخرا، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 10 ملايين و829 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 9 ملايين و613 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته مليون و216 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مستحضرات العطور والتجميل جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و14 مليون دولار فى أغسطس الماضي، مقابل 901 مليون و459 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 113 مليون و533 ألف دولار.

وشملت قائمة صادرات السلع تامة الصنع كلا من منتجات الألبان وبلغت قيمتها 16 مليون و647 ألف دولار فى أغسطس الماضي، مقابل 18 مليون و423 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، يليها الخضروات المجمدة أو مبردة بقيمة 12 مليون و408 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و493 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت مليون و915 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 20 مليون و622 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 14 مليون و445 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 6 ملايين و177 ألف دولار، إلى جانب مصنوعات من اللدائن وبلغت قيمتها 14 مليون و405 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 13 مليون و70 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و335 ألف دولار.