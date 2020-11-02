شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يكسر كل دعم أمامه – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم لازوردي (4011) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر للجلسة العاشرة على التوالي بنسبة بلغت -2.08% بما يعادل -0.32 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير آخر مستويات الدعم التي كسرها بدون تردد 15.35، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 10.00 إلى 24.00).

لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم 15.35، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 13.00 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00.