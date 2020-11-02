ملاذ للتأمين يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ملاذ للتأمين (8020) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه يتحرك بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويظل مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.82، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.
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