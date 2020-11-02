شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يواصل بحثه عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم طباعة وتغليف (4270) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر حادة بلغت نسبتها -5.73% بما يعادل -1.22 نقطة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.20، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 25.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 22.00.