شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الخليج للتدريب (4290) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.27% بما يعادل 0.42 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى 19.88، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 11.62 إلى 28.15).
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 19.88، ليستهدف مستوى الدعم 15.16 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.26 ومستوى المقاومة 21.00.
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