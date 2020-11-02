شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان ينخفض متأثراً بتركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تهامة للإعلان (4070) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.91% بما يعادل -2.20 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.50، ليستهدف مستوى الدعم 35.20 الذي يمثل المستهدف السعري لنموذج القمة المزدوجة المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.80 ومستوى المقاومة 48.50.