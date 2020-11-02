شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتحرك تحت الضغط السلبي – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.10 نقطة. لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 32.05. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.00 ومستوى المقاومة 34.50.

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