شكرا لقرائتكم خبر عن باتك يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم باتك (4110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.98% بما يعادل 1.00 نقطة، في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 29.09، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 18.00 إلى 35.95)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.09، ليستهدف مستوى الدعم 21.84 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 28.00.