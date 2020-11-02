شكرا لقرائتكم خبر عن ساكو يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ساكو (4008) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة حذرة بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.35، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 43.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.85 ومستوى المقاومة 48.35.