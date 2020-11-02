شكرا لقرائتكم خبر عن جرير يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جرير (4190) الانخفاض في آخر جلساته، وسط تأثره بالضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بتداولاته الأخيرة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.39% بما يعادل -2.40 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 169.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 155.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 165.60 ومستوى المقاومة 176.00.