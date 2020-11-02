شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) بصورة طفيفة في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -12.911 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولات المؤشر أعلى مستوى المقاومة المخترق بجلسته السابقة 15,413.99، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14,863.64، ليستهدف مستوى المقاومة 16.650.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14,869.55 ومستوى المقاومة 17,260.00.