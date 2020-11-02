شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 20 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 0.7014 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7032، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6997، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7033، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7028.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً عند ما قيمته 56.3 مقابل انكماش عند ما قيمته 46.7 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماش القطاع.

وجاء ذلك قبل نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 15.4% مقابل تراجع 2.3% في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.5%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 8.8% مقابل 0.6% وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر قروض المنازل والتي عكست تباطؤ النمو إلى 6.0% مقابل 13.6% في آب/أغسطس.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت انكماش عند 0.1% مقابل نحو 0.1% في أيلول/سبتمبر، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3%، وصدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.4% مقابل 8.3% في أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.3 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 53.2 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطء النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 55.6 مقابل 55.4 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.5 مقابل 62.8 في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية غداً الثلاثاء في الولايات المتحدة.