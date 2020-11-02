المؤشر العام للسوق السعودي يتجه جنوباً – تحليل صباحي – 02-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أغلن عنها عقب كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موض بالرسم البياني المرفق، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -42.94 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8,076.79، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 8,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة 78 عدد أسهم الشركات الخاسرة 111 عدد أسهم الشركات الثابتة 10 إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة 199

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