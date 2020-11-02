شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على اسهم السوق لتنعكس على المؤشر ويغلق منخفضا عند مستوى 5879 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5900 نقطة، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 5650 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,803 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,942 نقطة