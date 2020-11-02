شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 9640 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما أنهى المؤشر تداولاته اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 9400 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9750 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,521 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,706 نقطة