شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض بلطى المزارع لـ17 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار السمك البلطى المزارع اليوم الاثنين 2-11-2020 فى سوق العبور للجملة حيث تراوح أسعار البلطى المزارع "1"بين 21-25 جنيها مقابل 24- 30 جنيها، البلطى المزارع "2" بين 17-20 جنيها مقابل 19و 23جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار السمك البلطيالأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها.
واستقر سعر السمك البورى" 1 " ما بين 40 – 48 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها،وترواح سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،
وسجلت اسعار المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، و المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها و الوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها، واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات، السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها.
وسجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.
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