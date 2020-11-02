شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون حجم الحوالات المالية عبر البريد فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن عدد الحولات البريدية الداخلية وصلت إلى نحو 1.7 مليون حوالة شهريا بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 1.554مليون حوالة فى يونية 2020، وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 25.23 الف نسمة بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 25.21 الف نسمة فى يونيو 2020 و 24.91 الف نسمة فى يوليو 2019.

ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات فقد ارتفع عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية إلى 3990 مكتب فى يوليو 2020 مقارنة بنحو 3986 مكتب فى يونيو 2020 و 3983 مكتب. ويصل حجم المعاشات المنصرفه من الهيئة القومية للبريد، إلى 7.096 مليار جنيه فى يوليو الماضي.

كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اجتمع بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى تشكيله الجديد فى وقت سابق، وكلف أعضاء مجلس الإدارة بالانتهاء من خطة تطوير مكاتب الهيئة ورفع كفاءتها وفقا للخطة الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه فى هذا الشأن، وتطوير منظومة المدفوعات، وتوسيع محفظة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت، بالتطور الكبير الذى شهده البريد خلال الفترة الماضية فى الشكل والمضمون، وتوسعه فى تقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل إلى جانب الخدمات المالية والبريدية؛ الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية والتى لاقت إقبالا كبيرا واستحسان من كافة المواطنين، مع التحول نحو تقديم خدمات الشمول المالى بكافة أنواعها.

وأضاف أن البريد خلال الفترة القادمة سيمثل محوراً رئيسياً فى بناء مصر الرقمية ومجتمع رقمى متكامل فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب الهيئة والذى يعد عنصراً داعماً لها يؤهلها لتقديم كافة خدمات مصر الرقمية للمواطنين خاصة للذين هم أقل تعاملا مع التكنولوجيا؛ مشيرا إلى أنه تم التوسع فى المنافذ التى تقدم خدمات التوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل لتصل إلى 109 مكاتب بريد بنهاية هذا العام بهدف التخفيف على المواطنين.