شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 1-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بترجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الأهلي للتنمية والاستثثمار، المالية والصناعية المصرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بنك التعمير والإسكان، مستشفى النزهة الدولي، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للزيوت والصابون، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بترجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 304.2 مليون ورقة مالية بقيمة 911 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.58%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 1.1 مليون جنيه، 26 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.3 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 10456 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2718 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

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وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.

السويس للأسمنت

أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن موافقة أعضاء مجلس الإدارة غير المرتبطين بمقدم العرض وأطرافه المرتبطة على تقرير المستشار المالي المستقل شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لتقييم سهم الشركة بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي انتهي إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة تبلغ 7.71 جنيه، كما وافق المجلس على عرض الشراء المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس أس.أيه.أس على حتى 100% من أسهم الشركة يعد مجزياً، والموافقة على نشر ملخص رأس مجلس الإدارة وملخص رأس المستشار المالي المستقل في عرض الشراء عملاً بنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

بنك فيصل

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن سبب التراجع في صافي الربح في الفترة المنتهية في ستبمبر عام 2020 عن مثيلها في سبتمبر 2019 بنسبة 35.7% بصفة رئيسية إلى خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري 4.5% خلال 2019 و3.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020، والتي أثرت سالباً على عوائد التوظيفات وزيادة الأعباء نتيجة زيادة الودائع بجانب زيادة المخصصات المكونة نتيجة للتأثير بانتشار فيروس كورونا المستجد، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح في سبتمبر 2020 عن مثيلها في سبتمبر 2019 بنسبة 45.1% بصفة رئيسية إلى انخفاض صافي الربح بجانب زيادة راسمال البنك بأسهم مجانية خلال عام 2019 بنسبة 20% ثم خلال عام 2020 بنسبة 15%.

بايونيرز

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة الموافقة على السير في إجراءات تقسيم الشركة إلى 3 شركات-شركة تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة) وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات (منقسمة) وشركة تختص بالقطاع الصناعي (منقسمة)، والموافقة على اتخاذ المركزي المالي في 31 أكتوبر لعام 2020 أساساً لعملية التقسيم، علاوة على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز المعدل.

شركة الكابلات الكهربائية

وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، على تجزئة سهم الشركة إلى 5 أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 20 قرشاً بدلاً من جنيه للسهم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة إجراءات تجزئة أسهم الشركة مع الجهات المختصة، دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 326 ألف سهم، 1369 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية 295 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (ايجيتنرانس)، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 20 ألف سهم، 295 ألف سهم، 88.8 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 200 ألف سهم، 169.8 ألف سهم، على التوالي.