شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بترجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الأهلي للتنمية والاستثثمار، المالية والصناعية المصرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بنك التعمير والإسكان، مستشفى النزهة الدولي، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للزيوت والصابون، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بترجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 304.2 مليون ورقة مالية بقيمة 911 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.58%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 1.1 مليون جنيه، 26 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.3 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 10456 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2718 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 18.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 35.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 28.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.89%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.961 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 35.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.926 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 9.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.