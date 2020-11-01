شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات مرافق وطرق وإسكان بعدة محافظات بتكلفة 1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مجال الطرق والكبارى والصرف الصحى والإسكان.

وكشف المهندس راضي عبد العزيز، رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكباري بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إنه وفقا لتعلميات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جارى تنفيذ كافة المشروعات المتأخرة وإنجازها وكذلك جارى تنفيذ والانتهاء من مشروعات طرق وكبارى ومرافق وإسكان بعدد من المحافظات بقيمة 1.1 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من رافد طريق مطوبس والعمل بالمرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 700 مليون جنيه، وهو طريق حيوي في تلك المنطقة يقدم الخدمة لملايين المواطنين.

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أوضح أن رافد (مطوبس - أبو الروس) يتضمن ربط الطريق الدولى من مدينة أبو الروس إلى مدينة مطوبس، وذلك بإنشاء الطريق الموصل بينهما بطول 35 كم وعرض 21 م وكذا الأعمال الصناعية على طول الطريق مع تدبيش الميول الجانبية، وعدد 6 كبارى سطحية وكوبرى علوى.

وأضاف راضى عبد العزيز لـ"الخليج 365" إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من كوبرى ميمون بمحافظة بنى سويف بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، بجانب قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان بالإسماعيلية الجديدة لعدد 52 عمارة بتكلفة تصل لنحو 300 مليون جنيه، حيث سيتم الانتهاء منها فى ديسمبر المقبل، علاوة على قرب الانتهاء من تنفيذ 6 عمارت إسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات صرف بتكلفة تصل لنحو 150 مليون جنيه.

وأضاف راضي عبد العزيز، إنه تم تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية السعدية مركز بلبيس، بتكلفة تتراوح من 20 إلى 25 مليون جنيه؛ لخدمة آلاف المواطنين، وذلك وفق تعليمات المهندس هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس محب سالم رئيس شركة المقاولات المصرية، للانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية لها.