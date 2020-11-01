شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد1-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد تزامنا مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم .. الذهب عيار 18 سجل 704 جنيهات الذهب عيار 21 سجل 822 جنيها الذهب عيار 24 سجل 939 جنيها تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 1-11-2020، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات صباحا بالبنوك، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، وانخفض سعر اليورو، وتباين بباقى العملات، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.21 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.18 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع

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