شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت القصيم تُوصي بتوزيع 90 مليون ريال عن الربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2020، بقيمة 90 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 3 نوفمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 22 نوفمبر الجاري.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020 بقيمة 180 مليون ريال، بما يعادل 2 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 20% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 110.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 90.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية التسليمات والتحسن في متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات المالية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 306.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 216.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.