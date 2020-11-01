شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح لجام للرياضة تتراجع 46% بالربع الثالث لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة لجام للرياضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 45.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 48.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 40.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 65.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 0.33 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 209.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 238.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 58.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 138 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 84.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 89.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.