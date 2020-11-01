رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق حضوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية أمس المتضمن رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريا، على أن يسري ذلك على الجمعيات التي يتم تقديم طلب عقدها للهيئة ابتداء من تاريخ 15/ 03/ 1442 (1 نوفمبر 2020)، مع إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في عقد الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها حتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات المدرجة التي قد ترغب بعقد جمعياتها حضوريا بالتزامن مع عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة بأن يترأس اجتماعات الجمعيات رئيس الجمعية حضوريا في مقر الاجتماع. كما أكدت الهيئة على الشركات المدرجة التي قد ترغب بعقد جمعيتها حضوريا بالالتزام بقرارات الجهات ذات العلاقة، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كما أكدت الهيئة على الشركات المدرجة التي قد ترغب بعقد جمعيتها حضوريا بالالتزام بقرارات الجهات ذات العلاقة، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتأتي هذه الإجراءات حرصا من الهيئة على سلامة المتعاملين في السوق المالية. يذكر أن الهيئة علقت انعقاد جمعيات الشركات المدرجة حضوريا اعتبارا من 16 مارس 2020م، وذلك ضمن عدة احترازات اتخذتها تماشيا مع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا، وتم الاكتفاء بعقد الجمعيات خلال تلك الفترة عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها من خلال منظومة (تداولاتي) المقدمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

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