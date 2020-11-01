شكرا لقرائتكم خبر 10 سنوات سجن وغرامة 10 ملايين عقوبة تعمد تداول غذاء مغشوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية؛ لتجنب عقوبات تصل إلى السجن ودفع غرامات مالية كبيرة.

وأوضحت (الغذاء والدواء) أن المنشأة التي تتداول غذاء مغشوشا تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ويمكن أن تصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معا، وذلك وفقا للمادة (16) من نظام الغذاء.

وتطرقت إلى أن المادة (15/2) من نظام الأعلاف التي تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافا تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضررا على صحة الحيوان أو الصحة العامة هو الغرامة المالية بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.

وفي ما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بينت (الهيئة) أنها تعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفقا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل.

ولفتت إلى أن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطرية تتضمن فرض عقوبة مالية على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، كما تعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج إما بإيقاف الترخيص مؤقتا أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقا للمادة (30) من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.

4 حالات يواجه أصحابها السجن أو الغرامة:

منشأة تتداول غذاء مغشوشا

غرامة 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال

في حال العمد: السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معا

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منشأة تستخدم أعلافا تحتوي على مواد سامة أو تسبب ضررا للحيوان

غرامة 200 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال

إتلاف الأعلاف

الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف

غرامة مالية 5 ملايين ريال

مزاولة نشاط المستحضرات البيطرية دون تراخيص

غرامة تصل لـ5 ملايين ريال