12 جهة حكومية تشارك في مبادرات تنمية قطاع النقل البحري

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وتهدف اللجنة إلى رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».وشملت هذه المبادرات التي تأتي في إطار تحسين الأعمال وتطوير الإجراءات «بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود لإصدار تصريح مغادرة السفينة، وإعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة عن طريق بدء السماح بالتستيف بدون مستندات، وكذلك تنظيم نزول البحارة من السفن عبر السماح لهم بالنزول من السفن وإصدار تنظيم يتيح لهم التجول داخل وخارج الميناء، وتطوير إجراءات تفتيش السفن داخل الموانئ».
وضمن الجهود الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في قطاع النقل البحري وتموين السفن، فقد ألغي متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة، وإقامة ورش عمل مع وسطاء الشحن لتوضيح آلية لائحة وسطاء الشحن والوكيل الملاحي، إلى جانب أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم.
كما شملت تلك المبادرات أيضا، إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح، وإتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل الكتروني، وربط مناطق الإيداع جمركيا.
وعملت منظومة القطاعات ذات العلاقة في تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن على حاويات المتروكات، عبر استحداث آلية جديدة لتسريع وتسهيل عملية إخلاء الحاويات وإرجاعها للخطوط الملاحية، إضافة إلى تطبيق مفهوم الدخول الموقت لقطع الغيار للناقلات البحرية، بما يسهم في تقليل التكاليف، وخلق فرص استثمارية لتحفيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية، تحسينا للكفاءة والقدرة التشغيلية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الموانئ.
14 مبادرة لتحسين الأعمال وتطوير الإجراءات
- بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف
- إلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود لإصدار تصريح مغادرة السفينة
- إعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة عبر السماح بالتستيف بدون مستندات
- تنظيم نزول البحارة من السفن والتجول داخل وخارج الميناء
- تطوير إجراءات تفتيش السفن داخل الموانئ
- إلغاء متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة
- أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم
- إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح
- إتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل الكتروني
- ربط مناطق الإيداع جمركيا
- آلية لتسريع وتسهيل عملية إخلاء الحاويات وإرجاعها للخطوط الملاحية
- تطبيق مفهوم الدخول الموقت لقطع الغيار للناقلات البحرية
- تعديل الإعفاء لفترات التخزين للبضائع الصادرة والواردة لتصبح 21 يوما بدلا من 5 أيام
- إطلاق 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات
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