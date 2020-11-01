شكرا لقرائتكم خبر 7.5 مليارات إجمالي عقود مشروع البحر الأحمر 70% لشركات سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير أكثر من 500 عقد حتى الآن مع شركات محلية وعالمية، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود 7.5 مليارات ريال شاملة عقود التصاميم والبناء والتشغيل لوحدات سكنية فاخرة ومرافق أخرى في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن الشركات السعودية حظت بأكثر من 70% من القيمة الإجمالية لعقودها الممنوحة، مما يؤكد على التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي، كما تم منح 500 عقد لشركات من 24 دولة، مما يسلط الضوء على النطاق العالمي للمشروع والذي يتطلب خبرات عالمية لتطوير هذه الوجهة الفريدة.

وتستمر الأعمال في موقع المشروع لتطوير شبكة طرق بطول 80 كلم لربط مناطق الوجهة ببعضها البعض من خلال الطرق السريعة والتقاطعات، هذا بالإضافة إلى الأعمال التأسيسية للمطار الدولي الجديد، وبناء الجسر الذي يربط الجزيرة الرئيسية، وهي جزيرة شريرة، بالبر وبناء العديد من الأرصفة البحرية.

من جهة أخرى، سلمت الدفعة الأولى من الوحدات الجاهزة المبنية في مصانع بمدينة رابغ، وستركب في مدينة الموظفين، وستتسع هذه المدينة لحوالي 14.000 موظف سيعملون على تشغيل الوجهة عند اكتمالها.

وتستمر أعمال البناء في مدينة العمال التي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 10.000 عامل، وقد تم الانتهاء من بناء 1.876 وحدة جاهزة خارج موقع المشروع، و تم تسليمها وتركيبها في مدينة العمال، كما تم الانتهاء من العمل في المشتل الزراعي الذي تبلغ مساحته مليون م2 (100هكتار)، وتشغيله بالكامل وسيزود هذا المشتل الوجهة بحوالي 15مليون شتلة.

وفي يوليو الماضي وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير أضخم عقد من حيث قيمته المالية لتطوير البنية التحتية لمطار البحر الأحمر الدولي الذي سيتم افتتاحه في عام 2022، ويمثل هذا العقد قفزة نوعية في تطور المشروع، كما يعكس اهتمام شركة البحر الأحمر للتطوير وحرصها على توفير فرص للشركات العاملة في قطاع البناء السعودي.