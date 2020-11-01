أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية تعلن تفاصيل حزمة مزايا جديدة لـ2.1 مليون معلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل المزايا الجديدة للمعلمين تعرف عل التفاصيل في اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 1-11-2020.

وزارة المالية تعلن تفاصيل حزمة المزايا الجديدة لـ2.1 مليون معلم

بدأ العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم التى يستفيد منها 2.1 مليون بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، والتى كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب اليوم لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة 6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، موضحًا أنه سيتم البدء فى صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

اتحاد الغرف التجارية: 81 شركة مصرية و200 عراقية تبحث إعادة الإعمار في العراق

في ختام اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة استضافت بغداد بقصر الرئاسة فاعليات منتدى الأعمال المصرى العراقى الذى نظمه اتحادات الغرف التجارية من الجانبين والذى شرف بحضور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء مصر و20 وزير من الجانبين تحت شعار معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثى.

وصرح بذلك المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس اتحاد الغرف المصرية بأن الاتحاد قد نظم وفدا من 81 من كبرى الشركات المصرية فى مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، وبحضور أكثر من 200 من نظرائهم من الشركات العراقية الى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين.

وزارة التخطيط والتنمية تستعرض الخدمات الشبابية والرياضية بخطة عام 20/2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه الخدمات الشبابية والرياضية بخطة عام 20/2021.

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وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد الشباب وتأهيله بدنيًا وفكريًا وتفعيل مُشاركته في العمل الوطني يُعد من أهم قضايا التنمية، حيث أنهم يُشكّلون الشريحة الأكبر من السُكان والقوة الـمُنتِجة، الأمر الذي يجعل مُشاركتهم عاملاً فاعلاً في تنمية الـمُجتمع وفتح آفاق واسعة للتقدّم والازدهار في الـمُستقبل.

وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية للعمل الشبابي أوضحت السعيد أنها ترتكز على مجموعة ركائز تستهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق الـمُشاركة السياسية والـمُجتمعية في قضايا الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق الـمهارات الإبداعية وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل.

وفيما يتعلق بالبرامج الـمُستهدفة للمجلس القومي للشباب في خطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الـمجلس يستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج بتكلفة تقديرية تجاوز مليار جنيه وتتمثل هذه البرامج في برنامج توفير المنشآت الشبابية، برنامج بث روح الولاء والإنتماء بين النشء والشباب لعدد مستفيدين 68 ألف مستفيد، إلى جانب برنامج تعميق المشاركة السياسية لعدد 250 ألف مستفيد، برنامج تشجيع العمل الجماعي والتطوعي لعدد 96 ألف مستفيد، برنامج تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق الـمهارات الإبداعية واستفادة أكثر من مليون شاب من هذا البرنامج، بالإضافة إلى برنامج التوسع في الأنشطة الترويجية لعدد 207 آلاف مستفيد.

مصلحة الضرائب تنظم سلسلة ندوات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا

تنفيذّا لتوجيهات وزير المالية بنشر الوعى الضريبى على نطاق واسع، وكذلك تقديم التيسيرات للممولين، قبل وخلال موسم الإقرارات الضريبية، وضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة، من غرف تجارية وإتحاد صناعات وغيرها فإن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا بكل سهولة، وبدون أى عقبات وذلك من خلال قيامها بتنظيم سلسلة من الندوات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجانًا.

هذا ما أكده رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بعقد هذه الندوات فى كل فروع مراكز التدريب التابعة للمصلحة بجميع المحافظات، أو من خلال الندوات التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى المختلفة .

وأضاف " عبد القادر"، المصلحة أيضا تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية، وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم اقراراتهم الكترونيا، وتقديم الدعم الفنى لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.