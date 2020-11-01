شكرا لقرائتكم خبر عن توسع مصر فى استخدام السيارات الكهربائية يوفر 10 مليارات دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال عسكر خبير هندسة الطرق فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إنه منذ إعلان الرئيس السيسي عن مبادرة التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر والعمل على نقل تكنولوجيا هذه السيارات إلى مصر، بدأت الدولة فى عقد اتفاقيات عالمية لدعم ذلك.

ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية بين شركة النصر للسيارات المصرية ودونج فينج الصينية، كما يتم العمل على تحويل مليون توك توك إلى مليون سيارة كهربية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج مليون سيارة كهربية للقرى والكفور والعزب بسرعات لا تتجاوز 60 كم بالساعة.

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وأضاف أن ذلك بهدف أن تتغلب مصر على استيراد المحروقات والتى تجاوزت 10 مليارات دولار سنويا مما أرهق كاهل الدولة المصرية، بالاضافة إلى الانبعاثات الكربونية التى وصلت للذروة فى القاهرة الكبرى، ولذا حرصت الدولة المصرية على جعل المبادرة ضمن رؤية مصر 2030 .

وتعتبر صناعة السيارات قاطرة تنمية الشعب المصرى وسوف تظهر بوادر صناعة السيارات الكهربائية فى بداية يناير 2022 مع بدء إنتاج النصر للسيارت.

وأشاد خبير، بالشبكه القوميه للطرق والتى أدت إلى العديد من الانعكاسات الإيجابية على مناحى عديدة من الحياه اقتصاديا وتجاريا وصناعيا وفى معدلات البطالة ومعدلات الجريمة والسياحة وأدت بالطبع إلى انخفاض معدلات الحوادث بشكل جيد جدا أدى إلى انخفاض 26% منذ بداية 2017 .