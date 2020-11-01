شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء الجلسات التحضيرية لمنتدى حوكمة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد الاجتماع السنوي الخامس عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت لعام 2020 عبر الإنترنت، وتنظمه منظمة الأمم المتحدة تحت شعار "الإنترنت من أجل صمود الإنسان وتضامنه" ذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن المنتدى مرحلتين: الأولى وتنعقد في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر وتشمل عدد من الأحداث التحضيرية وجلسات للأعضاء الجدد وجلسات تمهيدية مواضيعية ومنتديات مفتوحة وجلسات مبادرات منتدى حوكمة الإنترنت الوطنية والإقليمية وجلسات التحالف الديناميكي.

وتنعقد المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر وتشمل عدد من ورش العمل والجلسات الرئيسية ومسار القائد رفيع المستوى ومائدة مستديرة برلمانية وجلسات ختامية مواضيعية.

ويجمع المنتدى عددا من الخبراء والقادة من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات التقنية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مناقشات تفاعلية حول أكثر القضايا الملحّة في مجال حوكمة الإنترنت والسياسات الرقمية، من الشمول الرقمي وحوكمة البيانات إلى الثقة عبر الإنترنت والاستدامة البيئية.

وتشمل أجندة المنتدى أكثر من 150جلسة مقسمة إلى أربعة مسارات مواضيعية رئيسية هي البيانات، البيئة، الشمول، الثقة، وستناقش الجلسات أيضًا دور منتدى حوكمة الإنترنت كإطار مؤسسي لتعزيز التعاون الرقمي العالمي.

جدير بالذكر أن منتدى حوكمة الإنترنت هو منصة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين، تهدف إلى تيسير المناقشات حول قضايا السياسات العامة المرتبطة بحوكمة الإنترنت، ويُعد المنتدى أيضًا أحد أهم نتائج قمة الأمم المتحدة العالمية لمجتمع المعلومات والتي كلفت الأمين العام للأمم المتحدة بعقد المنتدى بصورة رسمية.