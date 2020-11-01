"الاتصالات": برنامج تدريبى لتنظيم المحتوى الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني برنامج تدريبي حول تطوير المحتوى الإلكتروني باستخدام برنامج Articulate Storyline، في الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، عبر تقنية "ويبيكس" للاجتماعات الافتراضية وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستهدف البرنامج خريجي كليات التربية وكليات الهندسة والكليات الأخرى ذات الصلة، المهتمين بالعمل في مجال التعلم الإلكتروني. والتحق بالبرنامج 25 متدرب من الخريجين والعاملين في مجال التعلم الإلكتروني، وشمل البرنامج موضوعات رئيسية عن تطوير التعلم الإلكتروني، وأدوات تأليف التعلم الإلكتروني، وبرنامج Articulate Storyline 03.

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